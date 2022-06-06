3600 ek gösterge neler getirecek?

Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar bu akşam açıklanıyor.



AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanışında 3600 ek gösterge çalışması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıntıların bugünkü kabine toplantısı sonrasında açıklanacağıını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamlanan çalışmanın kapsamıyla ilgili olarak "5 milyonu aşkın memurun ve emeklinin tamamını ilgilendiren formülle bu meseleyi çözdük" dedi.



Yürütülen çalışmalarda farklı alternatifler üzerinde durulsa da geniş kapsamlı ek gösterge çalışması üzerinde mutabakat sağlandı. Dar kapsamlı formülde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsanıyordu. Geniş kapsamda tüm kamu çalışanlarını ele alan bir düzenleme söz konusu.

KAMU ÇALIŞANLARINDA NE DEĞİŞECEK?



3000 ek göstergenin altındaki kamu görevllieri için tazminat yansıtma oranının artırılması ile ücretlerde daha çok emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.



EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.



Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.



ÖRNEKLERLE EK GÖSTERGE



Ek göstergesi 3000 olan kamu çalışanının 3600 ek göstergeye yükselmesiyle 85 olan tazminat yansıtma oranı 145'e yükselecek. 30 yıllık hizmet süresi varsa emekli ikramiyesinde 45 bin liraya yakın artış sağlanacak. 25 yıllık hizmeti olan polis, hemşire, din görevlisi 38 bin lira daha fazla ikramiye alacak.



25 yıl çalışıp emekli olan bir öğretmen bugün 5 bin 245 lira alıyorsa düzenlemeyle birlikte 6 bin 400 lira emekli maaşı alacak.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?



Düzenleme Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.