4 kişilik tatil 20 bin TL'den başlıyor

Tatil fiyatları bu yıl ikiye katlandı. Maliyetler arttı. Otel, ulaşım ve yeme-içme fiyatları yükseldi.

Tatil için gerekli harcamalar geçen yıla göre yüzde 100'ü bulan oranlarda zamlandı.

Bu yıl 4 kişilik bir aile için Antalya'da tatil yapmanın toplam maliyeti 20 bin liradan başlıyor. Bu rakam ise 5 günlük bir tatili kapsıyor.

SABİT MALİYETLER ARTTI, FİYATLAR YÜKSELDİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, sabit maliyetlerin yükselmesiyle fiyatları da yükseltmek durumunda kaldıklarını ifade etti.

Kavaloğlu, "Günlük kişi başı bin liradan 10 bin liraya hatta 20 bin liraya kadar imkanlar var." dedi.



SÜRELER KISALDI

Artan fiyatlar yerli turistin konaklama tercihlerine yansırken konaklama süreleri kısaldı.

Kavaloğlu, konuya ilişkin ise sahil bölgelerinde özellikle Türk Lirası bazında fiyatların yüzde 50 ila yüzde 80 arasında arttığını dile getirdi. Kavaloğlu, "Bu da tatilcilerin fiyat bazlı olarak değerlendirmesinde onları endişelendirdi. Ortalama konaklama sürelerinde azalma oldu." dedi.