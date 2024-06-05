AB mahkemesinden Big Mac kararı

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, McDonald's'ın tavuk ürünleri için Big Mac ifadesini kullanma hakkı olmadığına karar verdi.



Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İrlanda merkezli fast food restoran zinciri Supermac's'in, McDonald's'a Big Mac ticari markası konusunda açtığı davayı karara bağladı.



Mahkeme, McDonald's'ın tavuk ürünleri alanında Big Mac'in AB'deki ticari marka tescilini kaybettiğine hükmetti.



Kararda, McDonald's'ın söz konusu ürünü AB'de beş yıl boyunca kesintisiz biçimde kullanmadığı belirtildi.



McDonald's 1996'da Big Mac'i et ve tavuk ürünlerini kapsayacak biçimde tescil ettirmişti.



Supermac, 2017'de McDonald's'ın tavuk ürünlerinde Big Mac adını kullanmasını iptal ettirmek için hukuki süreç başlatmıştı.