McDonald's: İsrail boykotu satışlara zarar veriyor

MÜSLÜMAN TÜKETİCİ UZAK DURUYOR



Fast food zincirinin itibar kaybı önemli Müslüman toplulukların olduğu her yerde hissediliyor.



Yetkililer Fransa gibi yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı Avrupa ülkelerinde de bazı etkilerin görüldüğünü kaydetti. Bu etkiler şubenin konumuna, kısaca Müslüman bir bölgede olup olmadığına göre değişiklik gösteriyor.



Şirket savaştan kaynaklanan satış kayıplarına ilişkin bir rakam açıklamayı reddetti ancak yatırımcılara "etkinin anlamlı olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz" açıklaması yapıldı.



Fast food devine karşı boykot çağrıları, ekim ayında İsrail şubesi "McDonald's Israel"in, Gazze saldırısına katılan İsrail askerlerine binlerce bedava yemek bağışlayacağını açıklamasının ardından başladı.



McDonald's İsrail ayrıca "Filistinli örgütlere" katkıda bulunduğuna dair "sahte haber" olarak adlandırdığı haberleri de öfkeyle yalanladı.



Tüketici tepkisini savuşturmak umuduyla birçok Arap ülkesindeki şubeler İsrail şubesinden uzaklaştı ve bazıları Gazze'ye insani yardım bağışı yapacağını duyurdu.



Ancak müşterilerin bir dayanışma hareketi olarak uzak durması nedeniyle bu çabalar başarısız olmuş görünüyor.



Gazzeli anne acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor Haberi Görüntüle STARBUCKS DA TEPKİYLE KARŞI KARŞIYA



Gazze'deki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki satışlarında düşüş gördüğünü açıklayan ikonik şirketlerden bir diğeri de Starbucks.



Filistin haklarını destekleyenler tarafından uygulanan tüketici boykotları nedeniyle ABD mağazalarında da satışların düştüğü görülüyor.



Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan, insanlara şirketin dünya çapındaki mağazalarında protesto gösterilerini durdurmaları konusunda çağrıda bulundu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin