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AB üyeleri doğalgaza tavan fiyatta halen uzlaşamadı

Avrupa Birliği üyeleri perşembe günü doğalgazda bir yıl boyunca geçerli olacak tavan fiyat uygulanmasını görüşecek. Fiyat konusunda henüz uzlaşı sağlanmadı.

AB üyeleri doğalgaza tavan fiyatta halen uzlaşamadı

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Komisyonu 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren bir yıl süreyle doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

Reuters tarafından görülen tasarıda, tavan fiyatın ne olacağı ise yer almadı.

AB üyesi 27 ülkenin bakanları perşembe günü üst fiyat sınırının formülünü ve kesin tavan seviyesini müzakere edecek.

fiyatlarının sınırlanması fikri, (AB) ülkeleri arasında aylardır anlaşmazlık konusu.

Bir AB yetkilisi, Avrupa Komisyonu'nun tavan fiyat uygulamasını destekleyen ülkelerin istediğinden daha yüksek bir tavan fiyat önereceğini söyledi.

150-180 EURO BEKLENTİSİ

Tavan fiyat uygulamasını destekleyen diplomatlardan biri, çoğunluğun yılda birkaç kez devreye alınacak tavan fiyatın 150-180 euro/MWH bandında olmasını beklediğini belirtti.

İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan diplomat, "Aksi takdirde, kağıt üzerindeki tavan fiyat uygulamada hiçbir zaman devreye alınmaz" dedi.

Uygulamaya girmesi için tüm AB ülkelerinin oyu gereken tasarıya göre, piyasa düzeltme mekanizması, geçen Ağustos ayında görülene benzer fiyat artışlarını önlemeyi hedefliyor.

YAZIN 314 EUROYA KADAR YAKLAŞTI

Avrupa'da doğalgaz fiyatı için gösterge kabul edilen TTF vadeli kontratları geçen yaz 26 Ağustos'ta megawatt saat başına 314 euroya yaklaşmış, üst üste iki hafta boyunca megawatt saat başına 225 euronun üzerinde kalmıştı.

AB üyeleri doğalgaza tavan fiyatta halen uzlaşamadı - 1

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