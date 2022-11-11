ABD, 2023 mali yılına 88 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.



Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 88 milyar dolar olarak hesaplandı.



Federal hükümet, 2022 mali yılın aynı ayında 165 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece, bütçe açığı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 47 azaldı.



Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin ekimde 90 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

HÜKÜMETİN GELİRİ YÜZDE 12 ARTTI



Hükümetin gelirleri ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12 artarak 319 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 9 azalışla 406 milyar dolara geriledi.



ABD'nin bütçe açığı, 2022 mali yılında Covid-19 salgınına yönelik harcamaların azalmasının etkisiyle yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolara gerilemişti.



Bütçe açığı, 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar ve 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.