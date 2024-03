ABD bankası için tehlike çanları çalıyor

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ



Kredi derecelendirme kuruluşları da bankaya karşı harekete geçti ve notunu düşürdü. Not indirimleri NYBC'nin kredi takip yönteminde maddi sorunlar keşfettiğini açıklamasının ardından geldi.



Fitch Ratings, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürürken, not görünümünü "negatif" olarak belirledi Kuruluş, NYCB ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BBB-" ve "F3"ten sırasıyla "BB+" ve "B"ye düşürdü.



Moody's ise NYCB'nin uzun vadeli kredi notunu "Ba2"den "B3"e, Flagstar Bank'ın da "Baa2"den "Ba3'e indirdi.



Banka geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlamış ve 252 milyon dolar zarar bildirmişti. Temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı

BANKALAR PEŞ PEŞE İFLAS ETMİŞTİ



ABD'de 2023 yılında bankalar peş peşe iflas açıklamıştı. Silicon Valley Bank (SVB) ile başlayan iflas dalgası, Silvergate, Signature Bank ve First Republic Bank ile devam etmişti. First Republic Bank, o dönemde ABD'nin en büyük 14'üncü bankası konumunda bulunuyordu.