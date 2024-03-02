ABD bankası için tehlike çanları çalıyor

ABD'de ticari gayrimenkul krizi ile sarsılan New York Community Bank'taki (NYCB) sorunlar büyüyor.
Banka hisseleri, dün son çeyrekte beklentilerin üzerinde zarar açıklaması ve yönetim değişikliğinin ardından yüzde 26 değer kaybetti. Bir ayda yüzde 40 değer kaybeden bankanın hisseleri, sene başından bu yana yüzde 70'e yakın düşüş yaşadı.
Ülkenin orta ölçekli bankaları arasında yer alan NYBC'nin kayıpları, şubat ayının ilk günlerinde potansiyel iflas endişelerini gündeme getirdi. Geçen yıl Silicon Valley Bank ile başlayan bankacılık krizine benzer bir sürecin yaşanabileceği tartışmaları yaşanmıştı.
"KONTROLDEN ÇIKTI" UYARISI
New York Community Bank, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklamasının ardından 29 Şubat'ta yönetim değişikliğine gitmişti. Buna göre Thomas Cangemi'nin yerine Alessandro DiNello CEO olarak atanmıştı.
Şirketin güçlü likidite ve mevduat tabanı olduğunu belirten yeni CEO'su DiNello, geri dönüş planı uygulayacaklarını bildirdi.
Uzmanlar, NYCB'nin kontrolden çıkmış bir bankaya benzediğini belirtirken, kredi zararı karşıklıkları için yüksek ücret almak zorunda kalacağini söyledi.
KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ
Kredi derecelendirme kuruluşları da bankaya karşı harekete geçti ve notunu düşürdü. Not indirimleri NYBC'nin kredi takip yönteminde maddi sorunlar keşfettiğini açıklamasının ardından geldi.
Fitch Ratings, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürürken, not görünümünü "negatif" olarak belirledi Kuruluş, NYCB ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BBB-" ve "F3"ten sırasıyla "BB+" ve "B"ye düşürdü.
Moody's ise NYCB'nin uzun vadeli kredi notunu "Ba2"den "B3"e, Flagstar Bank'ın da "Baa2"den "Ba3'e indirdi.
Banka geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlamış ve 252 milyon dolar zarar bildirmişti. Temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı
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BANKALAR PEŞ PEŞE İFLAS ETMİŞTİ
ABD'de 2023 yılında bankalar peş peşe iflas açıklamıştı. Silicon Valley Bank (SVB) ile başlayan iflas dalgası, Silvergate, Signature Bank ve First Republic Bank ile devam etmişti. First Republic Bank, o dönemde ABD'nin en büyük 14'üncü bankası konumunda bulunuyordu.
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