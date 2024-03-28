ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.



Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,4 arttı.



Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.



Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayınlanan öncü verilerde ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3, şubat ayında yayınlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,2 büyüdüğü kaydedilmişti.



ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü.



Ülke ekonomisi, 2023 genelinde ise yüzde 2,5 büyüdü. ABD ekonomisi, 2022'de yüzde 1,9 büyüme kaydetmişti.



ABD ekonomisinin geçen yıl dördüncü çeyrek büyümesinde, temel olarak tüketici harcamaları, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, ihracat, konut dışı sabit yatırım, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde özel envanter yatırımları azalırken, ithalat arttı.



Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH'deki revizyonda ise öncelikli olarak tüketici harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yukarı yönlü revizyonlarla özel envanter yatırımındaki aşağı yönlü revizyonların kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.



Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 1,8 olarak korundu. Gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 2,1'den yüzde 2'ye revize edildi.

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