ABD ekonomisi son çeyrekte güçlü büyüdü

ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre dördüncü çeyrekte tüketici harcamaları yüzde 2,8 arttı.
Ülke ekonomisinin yüzde 2 büyümesi öngörülüyordu.
ABD ekonomisi Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,9 büyümüştü.
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 15 ayın zirvesine çıkmıştı. Tahminlerin üzerinde gelen PMI verisi, bu yıl büyüme beklentilerini yukarı çekmişti.
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