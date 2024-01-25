ntv.com.tr

ABD ekonomisi son çeyrekte güçlü büyüdü

ABD ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi son çeyrekte güçlü büyüdü

ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre dördüncü çeyrekte tüketici harcamaları yüzde 2,8 arttı.

Ülke ekonomisinin yüzde 2 büyümesi öngörülüyordu.

ABD ekonomisi Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,9 büyümüştü.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 15 ayın zirvesine çıkmıştı. Tahminlerin üzerinde gelen PMI verisi, bu yıl beklentilerini yukarı çekmişti.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...