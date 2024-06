ABD'de 4 büyük bankanın olası iflas planları zayıf bulundu

Fed ve FDIC, 8 büyük bankanın mali sıkıntı veya batışı durumunda iflasının düzenli şekilde çözümlenmesine yönelik stratejisinin tanımlandığı "çözüm planlarına" ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı.



Açıklamada Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in planlarında "zayıflık" tespit edildiği belirtildi.



Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley tarafından sunulan planlarda ise herhangi bir zayıflık tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.



Bu 8 bankaya stratejileri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesine yönelik alanların belirtildiği geribildirim mektupları gönderildiği, belirtilen eksikliklerin 1 Temmuz 2025'e kadar giderilmesi gerektiği kaydedildi.