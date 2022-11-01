ABD'de açık iş sayısı eylülde 10 milyona çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla 437 bin artarak 10 milyon 717 bine yükseldi.



Beklentilerin aksine artış kaydeden açık iş sayısının eylülde 10 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, ağustosta 10 milyon 280 bin olarak kaydedilmişti.



Bu dönemde açık iş sayısının en çok arttığı sektörler, konaklama ve yiyecek hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım, ulaşım, antrepo ve kamu hizmetleri oldu.

İŞE ALIM SAYISI GERİLEDİ



İşe alım sayısı ise eylülde 252 bin azalarak 6 milyon 82 bine geriledi. Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı da eylülde 370 bin azalışla 5 milyon 688 bine indi.



Bu dönemde işini bırakanların sayısı 123 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bine geriledi. Ülkede iş bırakma oranı yüzde 2,7'de kalmaya devam etti.



Analistler, açık iş sayısında beklenmedik artışın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artışlarına rağmen iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.