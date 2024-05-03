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Bitcoin'de tarım dışı istihdam yükselişi | Bitcoin kaç dolar?

Kripto para piyasaları tarım dışı istihdam rakamlarının ardından yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Zayıf gelen istihdam verilerinin ardından Bitcoin, yüzde 4'ün üzerinde artışla 61 bin 500 doları aştı.

Bitcoin'de tarım dışı istihdam yükselişi | Bitcoin kaç dolar?
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

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Kripto para piyasaları ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından yükselişe geçti.

Piyasanın en büyük varlığı , son 24 saatte yüzde 4'ün üzerinde artışla 61 bin 500 doları geçti.

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin ile beklentilerin altında kaldı.İşsizlik oranı ise yüzde 3,9 olarak açıklandı.

Zayıf gelen istihdam verileri risk iştahını artırdı. Piyasalar, faiz indirim tahminlerini kasım ayından eylül ayına çekti.

ise yüzde 2'nin üzerinde artışla 3 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin, mart ayında 74 bin dolara yükselerek rekor kırmıştı.

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