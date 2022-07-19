ABD'de akaryakıt fiyatları 34 gün üst üste düştü

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Jared Bernstein ABD'de akaryakıt fiyatlarının son 34 gündür her gün gerilediğini ifade etti.

Jared Bernstein, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Amerika'da akaryakıt fiyatlarının galon başına 0,5 dolar düştüğünü aktardı ve bu gerilemenin son 10 yıldaki en sert düşüşler arasında yer aldığını belirtti.

Bernstein ayrıca, söz konusu fiyat düşüşünün devam etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Brent petrol bu sabah 105 dolardan el değiştirirken, haziran ayında 120 doların üzerine tırmanmıştı.