Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19 Temmuz 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Haftanın ilk işlem gününde hızlı yükselişle 100 doları aşan ABD ham petrolü bu seviye üzerindeki seyrini sürdürüyor. Petrol piyasasında arz yönlü endişelerin yine baskın çıktığı görülüyor.

Haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 artışla mayıs ayından bu yana en hızlı günlük yükselişi kaydeden ABD ham petrolü 100 dolar üzerindeki seyrini koruyor.

Brent petrol ise uluslararası piyasalarda 106,52 dolardan işlem görüyor.



Dün 106,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 106,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,75 dolardan alıcı buldu.



Arz sıkıntılarına ilişkin somut bir gelişmenin görülmediği piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor.



Öte yandan, Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar ile artan resesyon endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.



Brent petrolde teknik olarak 106,53 ile 107,47 dolar aralığının direnç, 105,59 ile 104,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BRENT PETROLÜN 10 YILLIK GRAFİĞİ

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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