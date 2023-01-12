ABD'de enflasyon yüzde 6,5'e geriledi

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı.



ABD'de aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim beklenmemesine karşın yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Böylece geçen yıl aralıkta, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon kaydedildi.



Yıllık bazda TÜFE beklendiği gibi yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e geriledi. Art arda 6 aydır yavaşlayışını sürdüren ve Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, geçen yıl kasımda yüzde 7,1 olmuştu.

Çekirdek TÜFE beklendiği gibi yüzde 0,3 artış kaydetti.

Dolar endeksi veri sonrasında 102,4 ile Haziran 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi.

ENERJİ FİYATLARI DÜŞÜŞTE ETKİLİ

Söz konusu dönemde enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyondaki aylık azalışta etkili oldu.



Enerji endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 4,5 azalışa karşı yıllık bazda yüzde 7,3 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 9,4 ve yıllık yüzde 2,5 azaldı.



Gıda fiyatlarındaki artışlar ise önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etti. Söz konusu kaleme ilişkin endeks aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 10,4'lük artış kaydetti. Aynı dönemde barınma endeksi ise aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 7,5 arttı.



ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



Analistler, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'na (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatması için alan sağladığını belirtti.