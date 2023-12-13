ABD'de kasım ayı üretici enflasyonu belli oldu

Son dakika haberi! ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı.
ÜFE, kasım ayında aylık bazda değişim göstermedi.
Yıllık bazda ise yüzde 0,9 artış gerçekleşti.
Bu oran beklentilerin altında kaldı.
TÜFE BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE ARTMIŞTI
ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 arttı. Beklenti değişim olmaması yönündeydi.
Yıllık bazda TÜFE beklentiler doğrultusunda yüzde 3,2'den yüzde
3,1'e geriledi.
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