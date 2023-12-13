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ABD'de kasım ayı üretici enflasyonu belli oldu

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de kasım ayı üretici enflasyonu belli oldu
ABD'de TÜFE kasımda beklentinin üstünde arttı

ABD'de TÜFE kasımda beklentinin üstünde arttı

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Son dakika haberi!  ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı.

ÜFE, kasım ayında aylık bazda değişim göstermedi.

Yıllık bazda ise yüzde 0,9 artış gerçekleşti.

Bu oran beklentilerin altında kaldı.

TÜFE BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE ARTMIŞTI

ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 arttı. Beklenti değişim olmaması yönündeydi.

Yıllık bazda TÜFE beklentiler doğrultusunda yüzde 3,2'den yüzde
3,1'e geriledi.

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