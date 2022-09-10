ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı.



Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Eylül haftasında önceki haftaya göre 5 adet azalarak 591'e geriledi.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 190 adet arttı.



Perşembe gününü 88,62 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 92,19 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 86,09 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

