AB'den Türkiye'ye doğrudan yatırım planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, Türkiye ile AB'nin toplam ticaret hacmine ilişkin, "Geçen yıl bir rekor kırdık ticaret hacmi açısından. 200 milyar euronun üstüne çıkmış durumdayız." ifadelerini kullandı.



AB ile Türkiye arasında geçen yıl "206 milyar euroluk ticaret hacminin" olduğunu vurgulayan Varhelyi, şunları söyledi:



"Türkiye, dolayısıyla AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı. Tabii beşinci olmak önemli bir sıralama ama şunu da söylemek gerekiyor: AB de Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırımın en önemli kaynağı olmaya devam ediyor. Bu, tabii ki her iki taraf için de büyük sorumlulukları beraberinde getiriyor. Hem bu ilişkileri bu şekilde sürdürebilmek, bu büyük hacmi sürdürebilmek ama aynı zamanda biraz daha tetikleyebilmek, daha da genişletebilmek, büyütebilmek gerekiyor. Bu yüzden de Türkiye'ye daha fazla yatırımın yapılması konusunu ele aldık."



Varhelyi, AB-Türkiye Yatırım Platformu'nun kurulduğunu hatırlatarak, "Sadece kamu yatırımları değil özel yatırımlar da teşvik ediliyor bu platformda. Şimdi platformun işlevsel hale gelmesi için yapılan teknik çalışmaların bitmesini bekliyoruz. Bu yıl bu çalışmaları tamamlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.



AB-Türkiye Yatırım Platformu'nun doğrudan Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacağına işaret eden Varhelyi, şunları kaydetti:



"Şimdi bu operasyonun büyüklüğünü size anlatmak için şunu söyleyeyim: 2,4 milyar euroluk doğrudan yatırımı mobilize etmeyi amaçlıyoruz. Tabii bunu yapabilmek için bu da ele aldığımız başka bir konu, uluslararası finansal ortaklarımıza da ihtiyacımız var. Onların bize yardımcı olması gerekiyor çünkü platformun elindeki fonların daha da artmasına onlar katkıda bulunacaklar."