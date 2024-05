Dışişleri Bakanı Fidan: Vize kolaylığı için AB kurumlarıyla görüşüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı.



Türkiye ve AB ilişkilerinin gözden geçirildiğini aktaran Fidan, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanımızın halka yaptığı beyanda AB hedeflerine bağlı olduğumuzu söylemişti. Bize de AB ile ilgili çalışmalardan asla vazgeçilmemesi gerektiği konusunda talimatlar vermişti. Biz de bakanlık olarak hazırlıklarımızı yapıp kabinemize sunmuştuk. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin aday ülke statüsünü müzakere ettik. Biz her zaman için Türkiye AB ilişkisinin üzerine bir tuğla koyarak devam ettireceğiz ülke olarak" diye konuştu.

"TÜRKİYE PARÇASI OLACAĞI HER İTTİFAKA GÜÇ KATACAKTIR"



Türkiye'nin AB üyelik sürecine hakkında konuşan Bakan Fidan, "Türkiye, sadece Avrupa Birliği'ne değil parçası olacağı her ittifaka güç katacaktır. Biz her zaman AB ile ilişkilerimizi ileriye götürmek istiyoruz." dedi.



Prensipte mutabık olunduğunu söyleyen Fiğdan, somut bir şekilde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini söyledi.



VİZE SERBESTLİĞİ MÜZAKERESİ



Fidan, vize meselesinde iki aşamalı çalışıldığın söyleyerek, "Birincisi, AB-Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi. Bu konuda eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak" diye konuştu.



Bakan Fidan, "Son zamanlarda AB'de vize konularında ciddi sıkışma olmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz. Başta iş insanları ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması için hem AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.