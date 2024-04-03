ABD'li bankadan dolar tahmini: 30 liranın altına inecek

Bankadan yapılan analize göre bu yılın başında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bakış açısı resmi olarak ifade edildi.



Geçen yıllara göre önemli görüş değişikliğinin olduğuna dikkat çeken banka, "Yerel seçimlerin geride kalması ile politika ve ekonomik ortodoksiye olan bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşümüzü, artan bir inançla yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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