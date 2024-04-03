Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de yerel seçim sonrası başlayan düşüş sürüyor.



Dolar/TL, güne 31,99 civarında başladı. Euro/TL ise 34,49'dan alıcı buldu.



Yurt içi piyasalarda bugün mart ayı enflasyon rakamları ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı izlenecek.



Enflasyonun mart ayında aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyor. Manşet enflasyonun ise yüzde 69,1 olarak açıklanması öngörülüyor.



Dolar/TL, yerel seçim öncesi son işlem gününü 32.39 seviyesinden tamamlamıştı.



Türk Lirası mevduat getirisindeki artış dövize olan ilgiyi aşağı çekti. Yerel seçim sonrası ekonomi yönetiminden gelen sıkı para politikasına devma edileceğine ilişkin mesajlar piyasalarda baskıyı azalttı.



Ayrıca bayram tatili öncesi yerli yatırımcının artan Türk Lirası ihtiyacı dolardaki düşüşün nedenleri arasında yer aldı.



Türkiye piyasalarına ilişkin yerel seçim sonrası yayımlanan raporlar da ağırlıklı olarak önümüzdeki dönem ilişkin ilişkin pozitif görüşler içeriyor.



Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdi.

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