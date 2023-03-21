ABD'li First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 47 geriledi

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞÜ ENGELLEYEMEDİ



Ancak mevduat koyma kararı, hisselerdeki düşüşü durdurmadı. Kaynaklara iki bankaya el konulma kararının ardından First Republic Bank, diğer bankalar veya yatırım fonlarından sermaye bulmak için görüşmeler yürütmeye başladı. Uzmanlar sorunlu bankaların yatırımcı ve mudi güvenini sağlayamamaları halinde küçük ve orta ölçekli bankalardan mevduat kaçışı yaşanabileceğine dikkat çektiler.



Sektör kaynakları zor durumdaki küçük ve orta ölçekli bankaların daha büyük bankalar tarafından satın alınabileceğini veya özel sermaye fonları gibi yatırımcılardan nakit kaynak sağlayabileceği belirttiler.



Konuya yakın iki kaynak, First Republic'in satış veya sermaye enjeksiyonu içerebilecek tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade ettiler.

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