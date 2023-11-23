ABD'li yatırımcılardan TL'ye fon akışı

Aralarında Deutsche Bank, JPMorgan gibi uluslararası kurumların da yer aldığı son raporlar, TL cinsi yatırım araçlarının 2024'te gelişmekte olan ülke piyasaları arasında öne çıkacağını savunuyor.

Son olarak ABD'li yatırım bankası JPMorgan, gelişmekte olan piyasalara ilişkin 2024 için ana beklentilerinden birinin TL'de değer artışı olduğunu belirtmişti.



Son yıllarda art arda keskin değer yitiren TL'de, seçimlerin ardından para politikasında değişikliğe gidilmesi ve politika faizinin büyük ölçüde yükseltilmesiyle iyimserlik oluştu.

Merkez Bankası son olarak politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 40'a çıkardı.