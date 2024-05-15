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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. 15 Mayıs 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçti.

Ons altın, verilerin açıklanmasının ardından ilk tepkilerde 2.374 dolar gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.463 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 4.019 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

Beklentiler enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 yükseleceği yönündeydi. Manşet enflasyonun ise yüzde 3,4 olarak açıklanması öngörülüyordu.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Amsterdam'da bir bankacılık etkinliğinde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, önceki aya ait verilerin aşağı yönlü revize edilmesi nedeniyle üretici fiyatlarındaki artışı "güçlü" yerine "karmaşık" olarak niteledi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, yüzde 0,08 düşüşle 104.97 seviyesine geriledi.

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