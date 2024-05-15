Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçti.

Ons altın, verilerin açıklanmasının ardından ilk tepkilerde 2.374 dolar gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.463 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 4.019 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış gösterdi.



Beklentiler enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 yükseleceği yönündeydi. Manşet enflasyonun ise yüzde 3,4 olarak açıklanması öngörülüyordu.

