Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçti.
Ons altın, verilerin açıklanmasının ardından ilk tepkilerde 2.374 dolar gördü.
Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.
Gram altın, 2.463 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 4.019 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.
ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış gösterdi.
Beklentiler enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 yükseleceği yönündeydi. Manşet enflasyonun ise yüzde 3,4 olarak açıklanması öngörülüyordu.
Amsterdam'da bir bankacılık etkinliğinde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, önceki aya ait verilerin aşağı yönlü revize edilmesi nedeniyle üretici fiyatlarındaki artışı "güçlü" yerine "karmaşık" olarak niteledi.
Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, yüzde 0,08 düşüşle 104.97 seviyesine geriledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Çeyrek Altın
- Altın
- Ekonomi
- Altın Fiyatları