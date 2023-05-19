AB'nin "Dijital Euro" planı: Sorun arayan bir çözüm mü?

Avrupa Birliği'nde (AB) "dijital euro"ya geçiş senaryoları konuşulmaya devam ederken, üye ülke vatandaşları ile düzenleyici kuruluşlar arasında görüş ayrılıkları da dikkat çekiyor.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Euro bölgesi politikacıları üç yıla kadar piyasaya sürülebileceği umuduyla önümüzdeki birkaç ay içinde dijital para birimi için hazırlıkları hızlandırmayı planlıyor. Christine Lagarde, 2019'da ECB başkanlığını bu fikirden neredeyse hiç bahsetmeyen Mario Draghi'den devraldığından beri dijital euro projesine olumlu bakıyor.

Financial Times'ın haberine göre, ECB'nin dijital euronun Ekim ayında deneme aşamasına geçeceği ve bir pilot program başlatacağını duyurması bekleniyor. Lagarde'ın ise 2026'da mı yoksa 2027'de mi piyasaya sürüleceğine dair nihai kararı vermeye yakın olduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu'nun da dijtal euro konusunda bu yaz yasa teklifi sunacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Projenin destekçileri, "İsanlara nakit yerine risksiz ve evrensel olarak kabul edilen elektronik bir alternatif sunarak Avrupa ödemelerini modernize edeceği" görüşünü savunuyor.