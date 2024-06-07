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Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
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Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdikleri destekle onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurguladı.

BUGÜNE KADAR 84,3 MİLYAR TL DESTEK SAĞLANDI

Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Bu ay yapılacak ödemeyle, bugüne kadar hanelere 84,3 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını kaydetti.

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  • Aile Destek Ödemeleri
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  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
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