Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Yanık açıkladı (2022 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri)

Aile Destek Programı ödemeleri için tarihler merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yararlanacağı destek ödemeleri için başvurular alınmaya devam ederken, başvurularını tamamlayan birçok kişi ise ödemelerin yapılacağı zamanı merak ediyor. NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, Aile Destek Programı ödemeleri için tarih verdi.



AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, Aile Destek Programı ödemeleri için tarih verdi.



Yanık açıklamasında, "Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz. Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" ifadelerine yer verdi.



Buna göre; Aile Destek Programı ödemelerinin bu hafta hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.



AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

