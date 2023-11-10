Airbus 750 kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinden Airbus, işten çıkarmaya hazırlanıyor.



Şirket, savunma ve uzay birimlerinde yeniden yapılanma kapsamında 750 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.



Açıklamayı yapan sendika kaynakları, bu değişikliğin şu anda zorunlu işten çıkarmalara yol açmasının beklenmediğini ve önümüzdeki iki yıl içinde istifa, emeklilik veya ölüm nedeniyle iş gücünde azalma ve işe alımlardaki azalma şeklinde olacağını belirtti.



Airbus sözcüsü Reuters'ın sorusuna yanıt olarak yaptığı açıklamada Airbus'ın işten çıkarma planını doğruladı ve birimleri büyüdüğü için bu işten çıkarmaların iş gücünde genel bir azalmaya sebep olmayacağını açıkladı.



Airbus Defence & Space'in 2022 sonu itibarıyla 34 bin 330 çalışanı bulunuyor.

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