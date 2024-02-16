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Akaryakıtta karta zam nakite indirim talebi

Bankaların yüksek komisyon oranlarına isyan eden akaryakıt istasyonları harekete geçti. Kartlı ödemelerin vatandaşa yansıtılmasını talep eden EPGİS, nakit ödemelerde 2 litre benzinin bedava verilebileceğini bildirdi.

Akaryakıtta karta zam nakite indirim talebi
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Bankaların yüksek komisyon oranlarına isyan eden istasyonları, kartlı ödemede yüzde 3,3'lük komisyon tutarının vatandaşa yansıtılmasını istiyor. Nakit ödemeye ise indirim yapılabileceği belirtiliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) bu konuda yazılı bir talepte bulundu.

Aktaş, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatına “hizmet bedeli” olarak eklenecek yüzde 3’lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini söyledi.

Aktaş, kartlı ödemelerde ise “hizmet bedeli fişi” keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep edeceklerini belirtti.

Türkiye'de 12 bin 700 akaryakıt istasyonu bulunuyor. EPGİS'e göre, istasyonlarda alımların yüzde 90’ı ile yapılıyor.

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