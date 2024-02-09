Kredi kartı harcamaları gündemden düşmüyor: İşte masadaki formüller

Para politikasında sıkı duruşa rağmen kredi kartı harcamalarında artış yaşanıyor. Tüketici tarafından gelen veriler talebin hala canlı olduğunu ortaya koyuyor.



Bu noktada enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Merkez Bankası, kredi kartlarına düzenleme beklentisini dile getirdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.



Ekonomi yönetiminde kredi kartlarına düzenlemesi konusunda gelen sinyaller artarken, hangi düzenlemelerin yapılacağı merak konusu.

Geçen haftalarda konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konularında adımlar atılabileceğini ifade etti.