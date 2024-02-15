Benzine zam | 15 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE ZAM GELDİ



Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1,79 TL'lik fiyat artışı meydana geldi.



Motorinin litre fiyatına da geçtiğimiz günlerde 2,56 lira zam gelmişti.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.