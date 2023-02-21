Akkuyu Nükleer'den deprem açıklaması

Hatay'da dün meydana gelen ve Mersin'de de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Akkuyu Nükleer A.Ş.'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, Akkuyu NGS sahasında hızla yapılan inceleme sonucunda herhangi bir anormallik veya hasar tespit edilmediği belirtildi.



Sahadaki inşaat ve montaj çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:



"Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleyici kurum olan Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yakından izlenmektedir. Akkuyu Nükleer A.Ş’nin acil durum birimleri olan Seferberlik Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durumlar Birimi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği yapmaktadır. Akkuyu Nükleer, Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenenlere de destek vermeye devam etmektedir."