Hatay'da art arda depremler: 6 can kaybı, 294 yaralı

SAMANDAĞ'DA 5,8'LİK DEPREM



Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.

5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

AFAD, 5,8'lik depremle birlikte bölgede 32 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.



CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ, 294 YARALI VAR

Hatay merkezli depremde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır yaralı 18 kişinin hava ve kara yoluyla Adana ve Dörtyol’a nakillerinin yapıldığını aktardı.

HASARLI BİNADAN EŞYA ÇIKARIRKEN DEPREME YAKALANDILAR

Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı.

Yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, hepsinin cansız bedenine ulaşıldı.