Alman devi Porsche halka arza hazırlanıyor

Dünkü Volkswagen'in Genel Kurulu toplantısının ardından Alman otomobil üreticisi Porsche, hisselerinin yüzde 25’ini Frankfurt Menkul Kıymetler Borsasına listelemek için ilk halka arz duyurusunu yaptı.

Halka arzın Eylül sonu veya Ekim başı olması hedefleniyor ve sermaye piyasası koşullarına bağlı olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



Volkswagen CFO ve COO’su Arno Antlitz, Porsche'nin en büyük hissedarı Volkswagen'in 52 milyar euroluk elektrifikasyona geçiş planlarını finanse edebilmek için borsaya kote olmanın önemli olduğunu belirtmişti.



"BU PORSCHE İÇİN TARİHİ BİR AN"



Porsche CEO'su Oliver Blume, "Volkswagen Denetleme Kurulu'nun Porsche AG'nin halka arzı lehine kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Porsche için tarihi bir an. Dünyanın en başarılı spor otomobil üreticilerinden biri olan Porsche’nin halka arzı bizim için yeni bir sayfa demek" değerlendirmesinde bulundu.

Halka arz edilecek hisse senetleri yönetim kurulunu seçmek gibi işlerde, şirkette söz sahibi olamayacak.

2022'nin ilk yarısında Porsche, gelir, faaliyet karı ve satış getirisinde güçlü bir büyüme kaydetti. 2022 yılının tamamı için şirket, yaklaşık 38 ila 39 milyar euro aralığında gelir ve yüzde 17 ila 18 aralığında bir satış getirisi hedefliyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise bu rakamın yüzde 20’lere çıkarmak.

ALMANYA'NIN EN BÜYÜK HALKA ARZI OLABİLİR

Halka arzıyla birlikte şirketin değerinin 65 ila 85 euro arasına çıkması bekleniyor. 85 milyar euroluk üst sınır gerçekleşirse bunun Almanya tarihindeki en büyük halka arz olacağı belirtiliyor.

Bu aynı zamanda Avrupa'da 1999'dan beri gerçekleşen en büyük halka arz olacak.