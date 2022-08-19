Porsche’nin motor sporları DNA’sına sahip ve bir çok özelliğin ilk kez kullanıldığı performans modeli 911 GT3 RS, modeli tanıtıldı. Porsche’nin maksimum performans için özel olarak ürettiği Yeni Porsche 911 GT3 RS tanıtıldı. Performans artışının temelini, ilk olarak Le Mans’ı kazanan 911 RSR modeli ve ardından 911 GT3 R modelinde hayata geçirilen merkezi radyatör konsepti oluşturuyor. Önceki otomobillerdeki üç radyatörlü düzen yerine yeni 911 GT3 RS modelinde otomobilin önünde, diğer 911 modellerinde bagaj bölmesinin bulunduğu yerde büyük, açılı bir merkezi radyatör bulunuyor. Önde ve iki parçalı arka kanatta sürekli olarak ayarlanabilen kanat elemanları, bir dizi diğer aerodinamik önlemle birlikte 200 km/sa hızda 409 kg toplam bastırma kuvveti sağlıyor. 285 km/sa hızda toplam bastırma kuvveti ise 860 kg’a ulaşıyor. İLK KEZ BIR SERİ ÜRETİM PORSCHE'DE DRS KULLANILDIBu modelle birlikte ilk kez bir seri üretim Porsche modeline DRS dahil edildi. DRS pistin düz bölümlerinde düşük sürtünme ve daha yüksek hız elde etmek için kanatların belirli bir çalışma aralığında tek düğmeye basılarak düzleştirilmesini sağlıyor. Hava freni işlevi, yüksek hızlarda acil frenleme sırasında etkinleştiriliyor: Ön ve arka taraftaki kanat elemanları maksimuma ayarlanıyor ve tekerlek frenlerini önemli ölçüde destekleyen aerodinamik yavaşlama etkisi yaratılıyor. Bir Porsche seri üretim modelinde ilk kez arka kanadın üst kenarı otomobilin tavanından daha yüksek. Ayrıca, 911 GT3 RS modelinin ön tarafında artık bir ön spoiler bulunmuyor, bunun yerine üzerinden ve altından akan havayı bölen bir ön deflektör yer alıyor. Yan kanatlar havayı dışarıya yönlendiriyor. Ön tekerlek kemeri havalandırması, ön kanatlardaki panjurlu açıklıklar aracılığıyla sağlanıyor. 911 GT3 RS’nin Normal, Spor ve Pist olmak üzere üç sürüş modu bulunuyor. Pist modunda temel ayarlar ayrı ayrı düzenlenebiliyor. Ayrıca, 911 GT3 RS, 911 GT3’ten aşina olduğumuz pist ekranına da sahip. Sürücü, bir düğmeye dokunarak iki adet yedi inçlik yan ekrandaki dijital göstergeleri yalnızca temel bilgilere indirgeyebiliyor. Analog takometrenin sağında ve solunda yer alan vites değiştirme göstergeleri de GT3 modelinden alındı. 4.0 litrelik yüksek devirli atmosferik motorun gücü 386 kW’a (525 PS) çıkarıldı. Yedi vitesli Porsche Doppelkupplung (PDK), 911 GT3’e göre daha kısa bir toplam vites oranına sahip. 911 GT3 RS sıfırdan 100 km/s hıza 3,2 saniyede çıkıyor ve yedinci viteste 296 km/s azami hıza ulaşıyor. Yoğun karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kullanımı gibi bir dizi hafif üretim önlemi sayesinde 911 GT3 RS, birçok büyük bileşene sahip olmasına rağmen yalnızca 1.450 kg (DIN'e göre boş ağırlık) ağırlığında.