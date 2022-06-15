Almanya'dan doğalgaz krizine karşı yeni adım

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede doğalgazda enerji arzını güvence altına almak için nisanda "geçici" olarak kamu tarafından devralınan Gazprom Germania'nın uzun vadeli kamu yönetimine geçirileceği belirtildi.



Şirketi iflastan kurtarmak için 10 milyar euroya kadar kamu kurtarma paketi sağlanacağı bildirilen açıklamada, kurtarma paketinin "likiditeyi güvence altına alacağı ve yedek gaz tedarik etmeye" imkan sağlayacağı ifade edildi.



Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarının ardından 4 Nisan'da, Almanya'da doğalgazda enerji arzını güvence altına almak için Gazprom Germania'yı geçici olarak devralmıştı.



Moskova'ya karşı Batı yatırımları ve Rusya'nın gaz tedarikini kesmesi Almanya'da doğalgaz tedariki için kilit şirket konumundaki Gazprom Germania'yı baskılıyordu.



Şirketin, Alman gaz piyasasında faaliyetleri arasında depolama, doğalgaz ticareti ve nakliyesi yer alıyor.

Gazprom Germania'ya ait olan Astora birimi ülkenin en büyük doğalgaz depolama tesisini işletiyor.



Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom'un, bugün teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısında bulunması dikkati çekti.



Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1'deki durumun yakından izlendiği belirtilerek, şu anda ülkede doğalgazda "arz güvenliğinin garanti altında olduğu" kaydedildi.



Bu arada, Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, doğalgazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken, ülke, ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.



Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğalgazla ısıtılıyor.



Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı bulunduğunu belirtiyor.

Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine rağmen Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.