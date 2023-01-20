Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası büyüyor.

Microsoft'un ardından Google'ın çatı şirketi Alphabet de çalışanlarını azaltma yoluna gidiyor.

Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet'in 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



Alphabet CEO'sunun çalışanlara gönderdiği ve Reuters ile paylaşılan notta işten çıkarmaların dünya genelinde olacağı ve ABD'deki çalışanları etkilediği belirtildi.

"SORUMLULUĞU ALIYORUM"



Pichai notta "Bizi buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu alıyorum." ifadesini kullandı.



MICROSOFT DA 10 BİN KİŞİYİ ÇIKARACAK



Alphabet'in rakibi Microsoft Corp dün 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

