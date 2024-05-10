Girişimcilere destek arttı: Üst limit 2 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ""Girişimcilik Destek Programı"nda üst limitin 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı .
"KOBİ Ödülleri Töreni"nde konuşan Bakan Kacır, katma değer ve nitelikli istihdamın kriter olduğunu vurguladı .
Programa başvurular Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Girişimcilere İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği verilecek.
İş Kurma Desteğine başvurularda tarih sınırlaması bulunmuyor.
İşletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.
İş Geliştirme Desteğine ise; belirli dönemlerde başvuru alınacak.
İlk dönem başvurular için son tarih 28 Haziran 2024.
İşletmesini en fazla 3 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler faydalanabilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kobi
- Girişimci
- Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
- Ntvpara