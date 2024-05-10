Girişimcilere destek arttı: Üst limit 2 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ""Girişimcilik Destek Programı"nda üst limitin 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı .

"KOBİ Ödülleri Töreni"nde konuşan Bakan Kacır, katma değer ve nitelikli istihdamın kriter olduğunu vurguladı .



Programa başvurular Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Girişimcilere İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği verilecek.

İş Kurma Desteğine başvurularda tarih sınırlaması bulunmuyor.

İşletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

