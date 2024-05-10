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Girişimcilere destek arttı: Üst limit 2 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişimcilik Destek Programı'nda üst limitin 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu. Programa başvuruların da bugünden itibaren başladığını belirtti.

Girişimcilere destek arttı: Üst limit 2 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ""Girişimcilik Destek Programı"nda üst limitin 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı .

"KOBİ Ödülleri Töreni"nde konuşan Bakan Kacır, katma değer ve nitelikli istihdamın kriter olduğunu vurguladı .

Programa başvurular Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Girişimcilere İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği verilecek.
İş Kurma Desteğine başvurularda tarih sınırlaması bulunmuyor.
İşletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

Girişimcilere destek arttı: Üst limit 2 milyon lira - 1


İş Geliştirme Desteğine ise; belirli dönemlerde başvuru alınacak.
İlk dönem başvurular için son tarih 28 Haziran 2024.
İşletmesini en fazla 3 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler faydalanabilecek.

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