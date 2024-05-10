İhracatçıya 115 milyon euro kaynak

Türk Eximbank, ihracatçıların yatırım ihtiyaçlarına yönelik 115 milyon euro kaynak sağladı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, İslami kurallara uygun çok taraflı sigorta şirketi ve İslam Kalkınma Bankası'nın (IsDB) bir yan kuruluşu olan ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon euroluk anlaşmaya imza attı.



ICIEC'in sigortası altında sağlanan kredi kapsamında Türk ihracatçılarının yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanacak.

İHRACATÇILAR FİNANSE EDİLECEK



Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası grubu arasında devam eden iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini bildirdi.



Güney, anlaşmayla Türk ihracatçıların finansman ihtiyacına ve Türkiye'nin ekonomisine destek olmaya devam ettiklerini anlattı.



ICIEC Üst Yöneticisi (CEO) Oussama Kaissi de bu anlaşmanın, ICIEC üyesi ülkelerinin ihracat kapasitelerini artırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme konusundaki taahhüdünü gösterdiğini belirterek, paydaşlarının İslami finans çözümlerinden yararlanma konusundaki kararlılığını yansıttığını anlattı.