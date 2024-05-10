Mastercard, Çin'de banka kartı işletme lisansı aldı

Xinhua'nın haberine göre, Mastercard'ın Çin'de NetsUnion ile kurduğu ortaklık, resmen faaliyete geçti.



Şirket, 3 yıl süren başvuru sürecinin ardından Kasım 2023'te Çin Merkez Bankası ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresi'nden işletme lisansı almıştı.



Mastercard'a verilen izin, Çin'in ödeme sistemleri piyasasını dış rekabete açma yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.



Ülkede 2020'de de American Express'e işletme lisansı verilmişti fakat şirket Çin'deki ortaklığının kontrol hissesine sahip bulunmuyor.



Çin'de banka ve kart işlemleri kamuya ait UnionPay şirketinin hakimiyetinde bulunuyor. Ülkede çevrim içi ödeme sistemleri AliPay ve WeChat Pay da yaygın olarak kullanılıyor.

