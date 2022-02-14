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Anket: Beyaz yakalıların sadece yüzde 3'ü ofise tam zamanlı dönmek istiyor

Araştırmalar, beyaz yakalı çalışanların sadece yüzde 3'ünün ofise tam zamanlı dönmek istediğini gösterdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 12:26

Anket: Beyaz yakalıların sadece yüzde 3'ü ofise tam zamanlı dönmek istiyor

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Bloomberg'in haberine göre, Advanced Workplace Associates, dünya üzerinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle anket yaptı.

Anket, ofis çalışanlarının yüzde 86'sının haftada en az 2 gün evden çalışmak istediğini ortaya koydu.

Tüm yaş grupları aynı talepte bulunurken, çalışanlar salı, çarşamba ve perşembe günleri işe gitmeyi tercih etti.

Ankete katılanlardan sadece yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istediğini dile getirdi.

Covid-19 kısıtlamalarında 2 yıldır evden çalışmaya izin veren çok sayıda şirketin, gelecekte çalışanlarının "hibrit" denilen yarı evden yarı ofisten çalışma modeline geçmesi bekleniyor.

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