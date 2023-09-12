Antalya turizmde rekora gidiyor

Antalya bu yıl turizm sezonunu hareketli geçiriyor.



Yılbaşından bu yana 11,5 milyon turisti ağırlayan kentte, 15 milyon ile yeni bir rekor hedefleniyor.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Kışın da uçakların devam edeceği bilgisini aldık. Polonya'dan Almanya'dan, ingiltere'den ve Rusya'dan kış uçakları devam edecek. Dolayısıyla sezonu uzatmış olacağız. Böylece turist sayısında 15 milyonu yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.



Öte yandan turist sayısındaki artışa rağmen otellerdeki doluluk oranı yüzde 3 ile 5 arasında azaldı.



Turizmcilere göre bu durumun en önemli nedeni ise yabancıların satın aldıkları evleri ticari amaçlı kullanması.



Kentte yabancılara 108 bin konut satıldığını, bunlar arasında toplu şekilde ev alan kişilerin olduğu belirtiliyor.



Kavaloğlu, "Aslında dünyanın her yerinde böyle bir konaklama şekli var fakat biz Akdeniz Turizmciler Birliği olarak otelcileri temsil ederek bu konaklamaların denetim altında tutulması, vergilendirme gibi bizim geçmiş olduğumuz meşakatli yollardan geçmesini arzu ediyoruz. Burada bir kayıt dışılık söz konusu." diye konuştu.



Turizmciler, yaşanan sorunla ilgili Ekim ayında bir düzenlemenin yapılmasını bekliyor.

