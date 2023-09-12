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Antalya turizmde rekora gidiyor

Antalya, turizm sezonunda yeni bir rekora doğru gidiyor. Kentin bu yıl 15 milyon turiste ev sahipliği yaparak, "rekorlar yılı" olarak bilinen 2019'u geride bırakması bekleniyor. Ancak turizmcilerin bir sorunu var. O da birden fazla ev satın alan yabancı uyruklu kişilerin bu evleri ticari amaçlı kullanması. Turizmciler toplu gayrimenkul alan yabancıların denetlenmesini istiyorlar.

Antalya turizmde rekora gidiyor
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Antalya’da daireler otel oldu | “80 konut alıp otel gibi işleten yabancı var”

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bu yıl turizm sezonunu hareketli geçiriyor.

Yılbaşından bu yana 11,5 milyon turisti ağırlayan kentte, 15 milyon ile yeni bir rekor hedefleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Kışın da uçakların devam edeceği bilgisini aldık. Polonya'dan Almanya'dan, ingiltere'den ve Rusya'dan kış uçakları devam edecek. Dolayısıyla sezonu uzatmış olacağız. Böylece turist sayısında 15 milyonu yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Öte yandan turist sayısındaki artışa rağmen otellerdeki doluluk oranı yüzde 3 ile 5 arasında azaldı.

Turizmcilere göre bu durumun en önemli nedeni ise yabancıların satın aldıkları evleri ticari amaçlı kullanması.

Kentte yabancılara 108 bin konut satıldığını, bunlar arasında toplu şekilde ev alan kişilerin olduğu belirtiliyor.

Kavaloğlu, "Aslında dünyanın her yerinde böyle bir konaklama şekli var fakat biz Akdeniz Turizmciler Birliği olarak otelcileri temsil ederek bu konaklamaların denetim altında tutulması, vergilendirme gibi bizim geçmiş olduğumuz meşakatli yollardan geçmesini arzu ediyoruz. Burada bir kayıt dışılık söz konusu." diye konuştu.

Turizmciler, yaşanan sorunla ilgili Ekim ayında bir düzenlemenin yapılmasını bekliyor.

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