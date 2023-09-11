Antalya’da daireler otel oldu | “80 konut alıp otel gibi işleten yabancı var”

Turizm cenneti Antalya, yabancıya konut satışında zirvedeki şehirler arasında yer alıyor. Kente, Rusya – Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden de ilgi artmış durumda.
Yabancılar en çok Alanya ve Konyaaltı ilçelerindeki konutlara yönelirken, satın alınan konutların amacı dışında kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.
80 KONUT ALIP OTEL GİBİ İŞLETENLER VAR
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, yabancılara yapılan konut satışlarında amacının dışında kullanım olduğunu belirterek bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini ve otelcileri rahatsız ettiğini söyledi.
Türkiye’ye gelen turistlerin bir kısmının evlerde günü birlik konaklama yaptığını aktaran Kavaloğlu, dünyanın her yerinde bu tarz konaklamaların olduğunu ancak bu konaklamaların denetim altında tutulması gerektiğinin söyledi.
“Antalya’da 1 konut satın alan da var, 80 konut satın alan da var.” diyen Kavaloğlu, “Bu rakamın açıkçası 108 bin ayrı insana satılması aslında çok büyük bir başarı kabul edilebilirdi ancak toplu satışların yapıldığını gözlemledik ve bunun turizm anlamında kullanıldığını gördük. Bu açıkçası bizi rahatsız etti.” şeklinde konuştu.
SADECE TÜRKİYE’NİN SORUNU DEĞİL
Bunun sadece Türkiye’nin değil İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin de problemi olduğunu anlatan Kavaloğlu, şunları söyledi:
“Burada bir verginin kaçtığını görüyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Bu ülkenin vatandaşları olarak yabancı turistlerin ülkemizde yatırım yapmaları tercih ederiz ama bakıldığında özellikle Alanya ve Konyaaltı’nda böyle bir satın almanın yapıldığı ve en yüksek alımları yapanların da Ruslar, Almanlar ve Ukraynalılar olduğu görülüyor. Denetimin dışında bir sınırlama da gelebilir.”
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Konut
- Turizm
- Emlak