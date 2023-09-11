Antalya’da daireler otel oldu | “80 konut alıp otel gibi işleten yabancı var”

Yabancıya konut satışında zirvedeki kentler arasında bulunan Antalya’da Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde yabancılar tarafından satın alınan konutlar amacı dışında kullanılıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, kentte 80 adet konut satın alıp, bu konutları otel gibi işleten yabancı uyruklular olduğunu söyledi. “Toplu satışların yapıldığını gözlemledik ve bunun turizm anlamında kullanıldığını gördük.” ifadelerini kullanan Kavaloğlu, “Bu açıkçası bizi rahatsız etti.” diye konuştu.

Antalya’da daireler otel oldu | “80 konut alıp otel gibi işleten yabancı var”

cenneti , yabancıya konut satışında zirvedeki şehirler arasında yer alıyor. Kente, Rusya – Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden de ilgi artmış durumda.

Yabancılar en çok Alanya ve Konyaaltı ilçelerindeki konutlara yönelirken, satın alınan konutların amacı dışında kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.

80 ALIP OTEL GİBİ İŞLETENLER VAR

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, yabancılara yapılan konut satışlarında amacının dışında kullanım olduğunu belirterek bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini ve otelcileri rahatsız ettiğini söyledi.

Türkiye’ye gelen turistlerin bir kısmının evlerde günü birlik konaklama yaptığını aktaran Kavaloğlu, dünyanın her yerinde bu tarz konaklamaların olduğunu ancak bu konaklamaların denetim altında tutulması gerektiğinin söyledi.

Antalya’da daireler otel oldu | “80 konut alıp otel gibi işleten yabancı var” - 1

“Antalya’da 1 konut satın alan da var, 80 konut satın alan da var.” diyen Kavaloğlu, “Bu rakamın açıkçası 108 bin ayrı insana satılması aslında çok büyük bir başarı kabul edilebilirdi ancak toplu satışların yapıldığını gözlemledik ve bunun turizm anlamında kullanıldığını gördük. Bu açıkçası bizi rahatsız etti.” şeklinde konuştu.

SADECE TÜRKİYE’NİN SORUNU DEĞİL

Bunun sadece Türkiye’nin değil İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin de problemi olduğunu anlatan Kavaloğlu, şunları söyledi:

“Burada bir verginin kaçtığını görüyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Bu ülkenin vatandaşları olarak yabancı turistlerin ülkemizde yatırım yapmaları tercih ederiz ama bakıldığında özellikle Alanya ve Konyaaltı’nda böyle bir satın almanın yapıldığı ve en yüksek alımları yapanların da Ruslar, Almanlar ve Ukraynalılar olduğu görülüyor. Denetimin dışında bir sınırlama da gelebilir.”

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