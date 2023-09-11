Antalya’da daireler otel oldu | “80 konut alıp otel gibi işleten yabancı var”

“Antalya’da 1 konut satın alan da var, 80 konut satın alan da var.” diyen Kavaloğlu, “Bu rakamın açıkçası 108 bin ayrı insana satılması aslında çok büyük bir başarı kabul edilebilirdi ancak toplu satışların yapıldığını gözlemledik ve bunun turizm anlamında kullanıldığını gördük. Bu açıkçası bizi rahatsız etti.” şeklinde konuştu.



SADECE TÜRKİYE’NİN SORUNU DEĞİL



Bunun sadece Türkiye’nin değil İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin de problemi olduğunu anlatan Kavaloğlu, şunları söyledi:



“Burada bir verginin kaçtığını görüyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Bu ülkenin vatandaşları olarak yabancı turistlerin ülkemizde yatırım yapmaları tercih ederiz ama bakıldığında özellikle Alanya ve Konyaaltı’nda böyle bir satın almanın yapıldığı ve en yüksek alımları yapanların da Ruslar, Almanlar ve Ukraynalılar olduğu görülüyor. Denetimin dışında bir sınırlama da gelebilir.”