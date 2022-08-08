Apple tarafını seçti: Tayvan'da üretilen ürünlerin “Çin’de üretildi” olarak etiketlenmesini istedi

The Guardian’ın haberine göre, "Tayvan'da üretildi" şeklindeki etiketler, Çinli gümrük yetkilileri tarafından tespit edildiklerinde, para cezalarına ve hatta kural kapsamında bir gönderinin tamamının reddedilmesine yol açabiliyor.

Ancak Tayvan'ın içerisindeki yasalar ise ürünlerin ihracatın menşei noktası ile damgalanmasını gerektiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile Tayvan arasındaki gerginlikten kaçınmak isteyen Apple ise tarafını seçti. Habere göre Apple Tayvan'daki üreticilerinden ürünlerini, "Tayvan, Çin'de üretildi" ya da "Tapei, Çin'de üretildi" şeklinde damgalamasını istedi.

"APPLE BARDAĞI TAŞIRDI"



Diğer taraftan, tedarikçilerin Tayvan'ın bağımsız varlığını reddetmesi dünyanın her yerinden eleştirilere yol açtı. Çevrimiçi Çin sansürüne karşı çalışan GreatFire adlı kuruluş, bu hareketin, Apple'ın Çin ve Hong Kong'daki kullanıcılar için emojilerinden Tayvan bayrağını kaldırmasından sonra bardağı taşırdığını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin ile ada arasında gerginliğe neden oldu.

Kuruluş, "Apple'ın, adında Tayvan içeren uygulamaları kaldırmaya başlaması bir zaman meselesi mi?" diye sordu.



GreatFire'dan Benjamin Ismael, "Maalesef, Apple'ın 'Durun, artık, Çin rejimiyle iş birliğine devam edemeyiz' diyeceği anın hiç de yakın olmadığından şüpheleniyoruz” diye konuştu.

APPLE'IN BAŞKA SEÇENEĞİ VAR MI?



Diğer taraftan bazı uzmanlar Apple’ın Çin'in taleplerine uymaktan başka seçeneği yokmuş gibi hissetmiş olabileceğini söyledi. Şirket, önümüzdeki ay bir basın etkinliğinde duyurulması beklenen iPhone 14 için son üretim aşamasına geçtiğinden, sevkiyattaki olası gecikmelerin şirket için yıkıcı olabileceği belirtildi.



Apple kararı bazı kişi ve kuruluşların tepkilerine yol açtı.

Öte yandan, habere göre Apple'ın üretim sürecini çeşitlendirmeye yönelik uzun süredir devam eden girişimleri sonunda meyvelerini vermeye başladı. Buna göre ABD’li şirket, iPhone 14'ün çeşitli sürümlerini piyasaya sürüldüğü gün Çinli üreticilerin yanı sıra Hindistan'daki fabrikalardan da alım yapmayı bekliyor. Önceki yıllarda, Hindistan fabrikaları son teknoloji cihazlarda Çin'in aylarca gerisinde kalmıştı.



Ancak, Hindistan ve Brezilya'da üretilen modeller, büyük ölçüde yerel pazarlardaki talebi karşılamaya hizmet ediyor ve bunların dünyaya ihraç edilmesi amaçlanmıyor. Bunun için Apple'ın Çin fabrikaları, iPhone satın alan milyonlarca Çinli müşteriye hizmet etmede olduğu gibi, yeri doldurulamaz bir rol oynamaya devam ediyor.

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