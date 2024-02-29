Arjantin yeniden IMF ile masada iddiası

Arjantin'in, sermaye kontrollerini kaldırabilmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir program hakkında görüştüğü iddia edildi.



Bloomberg'in Arjantinli üst düzeydeki bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, IMF Arjantin'in para biriminin "bant içinde dalgalanma rejimi" kapsamında daha hızlı devalüe olmasını sağlamaya çalışıyor ve faiz oranlarını şu anda yüzde 250 civarında seyreden enflasyonun üzerinde tutmaya zorluyor.



Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo ise yaptığı açıklama ile IMF ile masaya oturduklarını yalanladı ve müzakerelerin sürdüğüne dair öne atılan raporların yanlış olduğunu söyledi.



Caputo, bir hükümet kaynağına dayandırılan rapora yanıt olarak sosyal medya hesabında, "IMF yeni bir program keşfetmeye açık, ancak şu anda herhangi bir müzakere gerçekleştirmiyoruz" paylaşımında bulundu.

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Arjantin, artan enflasyon ve derinleşen mali açığın ortasında geçen yıl yolundan sapan 44 milyar dolarlık canlı kredi programıyla IMF'nin en büyük borçlusu konumunda.



İki taraf halihazırda mevcut anlaşmanın nasıl yenileneceğini tartışıyor.



Aşırı sağcı Başkan Javier Milei, piyasalar ve yatırımcılar tarafından olumlu karşılanan ancak sendikalar ve bölge valileri arasında gerginlik yaratan kemer sıkma önlemleriyle ülkenin ekonomik krizini tersine çevirme sözü verdi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun