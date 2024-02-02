Arjantin'de işçiler ekonomi politikalarına karşı yeniden sokakta

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, sendikaların çağrısıyla dün akşam bir araya gelen yüzlerce kişi, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Protesto sırasında polisle göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar çıktı.



Başkent Buenos Aires'te Kongre önünde bir araya gelen kalabalık gruplar, hükümetin çıkarmaya çalıştığı "torba yasayı" protesto etti.

Göstericilerin bulunduğu alanı çembere alan polis, Kongre civarında da güvenlik önlemlerini artırdı.



Hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında grev ve işçi haklarını yok etmek istediğini savunan sendikalar, işçilerin mevcut sosyal haklarını "kesinlikle" pazarlık konusu yapmayacaklarını ve eylemlerini derinleştirebileceklerini söylüyor.



Milei hükümetinin "İhtiyaç ve Aciliyet Kararnamesi" adını verdiği torba yasanın, Temsilciler Meclisi'ndeki oylama süreci devam ediyor.



Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini ve radikal kararlar alınacağını kaydetmişti.



Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını da azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.



