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ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN ile Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileri arasında yaklaşık 35 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Asya-Pasifik bölgesinde yer alan müşterileri arasında savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 34 milyon 957 bin dolar olan yurt dışı satış sözleşmeleri imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

GÖZDE VE ASELFLIR-500'ÜN İLK İHRACATI İÇİN İMZALAR ATILMIŞTI

ASELSAN, 35 milyon 130 bin dolar tutarında güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini içeren 3 ayrı ihracat sözleşmesine imza attığını duyurmuştu.

Söz konusu sözleşmelerle GÖZDE güdüm kiti ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı gerçekleştirilecek.

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