ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Asya-Pasifik bölgesinde yer alan müşterileri arasında savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 34 milyon 957 bin dolar olan yurt dışı satış sözleşmeleri imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

GÖZDE VE ASELFLIR-500'ÜN İLK İHRACATI İÇİN İMZALAR ATILMIŞTI



ASELSAN, 35 milyon 130 bin dolar tutarında güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini içeren 3 ayrı ihracat sözleşmesine imza attığını duyurmuştu.



Söz konusu sözleşmelerle GÖZDE güdüm kiti ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı gerçekleştirilecek.