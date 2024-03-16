TSK'nın 'keskin gözü' seri üretimde
ASELSAN tarafından milli hava platformları için geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün seri üretim aşaması görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadeleden hudut güvenliğine kadar pek çok alanda havadaki 'keskin gözü' olacak sistem; üretim aşamasından sonra optik performans ve lazer sistemi, titreşim, sıcaklık-soğukluk gibi birçok testi geçerek kullanıma sunuluyor. Keşif, gözetleme ve hedefleme fonksiyonlarını tek başına sağlayan sistem, TSK'ya güç katacak.
ASELSAN, TSK'nın Suriye’de terör koridoru oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Kanada’nın elektro-optik sistemlerle ilgili Türkiye’ye ambargo uygulaması üzerine, yerli elektro-optik sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına hız verdi.