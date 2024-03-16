TSK'nın 'keskin gözü' seri üretimde

Tüm platformlara uyarlanabilir olan sistemin dikkat çeken başka bir özelliği ise çoklu hedef takibi yapabilmesi. Dünya üzerinde çok kısıtlı olan optik teknolojilerin kullanıldığı sistem 3 yıl gibi kısa bir sürede geliştirildi. Tasarımsal açıdan dünyada görülmemiş ileri bir sistem olarak öne çıkan ASELFLIR-500 sistemi, aynı anda keşif, gözetleme ve hedefleme yapabiliyor.