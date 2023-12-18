Asgari ücret kaç lira olacak? İkinci toplantı bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak.



2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalar 11 Aralık'ta başlamıştı.



Bugün ikinci randevuda Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçinme endekslerinin ele alınması planlanıyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyonun ilk toplantısında "Asgari ücretin ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız." demişti.



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır." açıklamasında bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR



Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:



Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Asgari ücret halen ne 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Zam oranının aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.