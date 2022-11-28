Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

İlişkili Haberler Piyasalar, Çin'deki gelişmelerle haftaya negatif başladı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Covid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke geneline yayıldı.



Gösteriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine ve emtia fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 3.079 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 2.408 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 28.163 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,9 altında 138,2'de dengelendi.



Açılışın ardından yüzde 4'ün üzerinde gerileyen Hong Kong'da Hang Seng endeksi kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de yüzde 1,3'lük azalışla 17.344 puanda seyrediyor.



Pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 primle 62.672 puanda bulunuyor.

